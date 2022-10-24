Мобилизация в Украине: военкомат разъяснил, кому стоит ждать повестку

Октябрь, 24 в 18:36

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов утверждает, что в Украине повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет.

Он отметил, что существует как необходимость доукомплектовать существующие военные подразделения, так и дать возможность военным уйти на ротацию.

– Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость, – сказал Максимов в интервью TСН.

Он выразил надежду, что уже в следующем году Украину ждет победа и уничтожение всех врагов.

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По его мнению, мобилизация продолжится и в следующем году, так как пока что Украина сражается и должен быть гарантирован не только состав для обороны, но и для наступления и освобождения наших земель.

Максимов отметил, что не существует запретов на место вручения повесток – по закону не говорится о том, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха.

Он напомнил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Что говорят о мобилизации власти

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире ток-шоу Говорить великий Львів, что третья волна мобилизации в Украине идет по плану, а потому сейчас нет никакой необходимости в дополнительном наборе людей.

По словам Данилова, проблем с мобилизацией в Украине нет.

– Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет, – сообщил Данилов.

Он отметил, что вопрос о дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Тем временем министр обороны Алексей Резников отмечает, что решение о том, нужно ли объявлять дополнительную мобилизацию в Украине, будет принимать Генштаб.

По его словам, сейчас осуществляются определенные шаги, связанные с формированием резервов и их подготовкой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщает, что

Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским диктатором Владимиром Путиным “частичной мобилизации” в его стране.

– Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих, – сказал Подоляк в интервью изданию Tagesschau.de.

Он уточнил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразличны жертвы.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что если Россия все же мобилизует миллион человек и хотя бы половину отправит в Украину, то мобилизацию в Украине придется усилить.

– Важно знать, что в Украине мобилизованных не бросают сразу на фронт. А некоторые и вообще туда не попадают, а остаются в северных областях, ведь сохраняется вероятность нападения с территории Беларуси. Акцент смещается на подготовку по западным стандартам – наши проходят обучение в Германии, Литве, Польше, Великобритании, Испании. Сейчас есть необходимость в кадрах, которые близки к технике и офицерском составе, даже без опыта службы в армии, – отметил он.

Ранее военное положение и мобилизацию в Украине продолжили до 21 ноября 2022 года.