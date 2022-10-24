Мобілізація в Україні: військкомат роз’яснив, кому варто чекати повістку

Жовтень, 24 в 18:36

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимов стверджує, що в Україні повістку слід чекати всім військовозобов’язаним чоловікам віком до 60 років.

Він пояснив, що існує необхідність доукомплектувати наявні військові підрозділи, та й треба дати можливість військовим піти на ротацію.

– Існує потреба у доукомплектуванні, доповненні. Ми маємо збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Усі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках упевнено веде наступальні дії. Звичайно, ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація продовжуватиметься. Це потреба, – сказав Максимов в інтерв’ю ТСН.

Він висловив сподівання, що вже наступного року на Україну чекає перемога та знищення всіх ворогів.

Зараз дивляться

На його думку, мобілізація продовжиться і наступного року, оскільки поки що Україна бореться, тож має бути гарантований не лише склад для оборони, а й для наступу та звільнення наших земель.

Максимов зазначив, що не існує заборон на місце вручення повісток – згідно із законом, не йдеться про те, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи у місці відпочинку.

Він нагадав, що за ухилення від військової служби під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність до п’яти років позбавлення волі.

Що говорить про мобілізацію влада

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі ток-шоу Говорить великий Львів, що третя хвиля мобілізації в Україні йде за планом, а тому зараз немає потреби у додатковому наборі людей.

За словами Данілова, проблем із мобілізацією в Україні немає.

– Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде, – повідомив Данілов.

Він зазначив, що питання щодо додаткової мобілізації регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що рішення про те, чи потрібно оголошувати додаткову мобілізацію в Україні, ухвалюватиме Генштаб.

За його словами, зараз здійснюються певні кроки, пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зі свого боку повідомляє, що Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним “часткової мобілізації” у його країні.

– Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони та активно використовуватимемо ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців, – сказав Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesschau.de.

Він уточнив, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдужі жертви.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович каже, що якщо Росія все ж таки мобілізує мільйон людей і хоча б половину відправить в Україну, то мобілізацію в Україні доведеться посилити.

– Важливо знати, що в Україні мобілізованих не кидають одразу на фронт. А деякі взагалі туди не потрапляють, а залишаються в північних областях, адже зберігається ймовірність нападу з території Білорусі. Акцент зміщується на підготовку за західними стандартами – наші навчання проходять у Німеччині, Литві, Польщі, Великій Британії, Іспанії. Зараз є потреба у кадрах, які близькі до техніки та офіцерського складу, навіть без досвіду служби в армії, – зазначив він.

Раніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада 2022 року.