Октябрь, 24 в 13:35

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что подрыв оккупантами Каховской дамбы ненадолго замедлит контрнаступление ВСУ, но Северокрымский канал и Запорожская атомная электростанция не смогут функционировать в результате разлива воды.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, сейчас плотину частично заминировали. А вот действительно ли оккупанты отважатся взорвать дамбу, оценить очень трудно.

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— Скажу так: подрыв этой дамбы точно приведет к экологической катастрофе, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены, – отметил начальник ГУР Минобороны.

Кирилл Буданов заявил, что для полного подрыва дамбы Каховской ГЭС требуются десятки тонн взрывчатки, заложенной в правильные места.

– Нельзя КамАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст, – сказал Буданов.

По мнению главы ГУР, разрушив плотину полностью российские захватчики полностью затопят левобережье Херсонской области.

Кроме того, остановится поставка воды в Крым, пока не отстроим дамбу, а это будет невозможно сделать.

– И самое интересное – они уничтожат существование Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней (дамбой и водоснабжением – Ред.) связан. Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет, — подчеркнул Кирилл Буданов.

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о планах России взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.