Жовтень, 24 в 13:35

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що підрив окупантами Каховської дамби ненадовго сповільнить контрнаступ ЗСУ, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, наразі греблю частково замінували. А ось чи дійсно окупанти наважаться підірвати дамбу, оцінити дуже важко.

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– Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені, – зауважив начальник ГУР Міноборони.

Кирило Буданов заявив, що для повного підриву дамби Каховської ГЕС потрібні десятки тонн вибухівки, закладеної у правильні місця.

– Не можна КамАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть, – сказав Буданов.

На думку очільника ГУР, зруйнувавши дамбу повністю російські загарбники повністю затоплять лівобережжя Херсонщини.

Крім того, зупиниться постачання води до Криму, допоки не відбудуємо дамбу, а це буде нереально зробити.

– І найцікавіше – вони знищать існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об’єкт нерозривно з нею (дамбою та водопостачанням – Ред.) пов’язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде, – наголосив Кирило Буданов.

20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про плани Росії підірвати Каховську гідроелектростанцію.