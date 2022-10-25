Октябрь, 25 в 9:06

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковской области.

Об этом Сырский рассказал в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что Украина побеждает врага, и что в первую очередь мы выигрываем психологическую битву.

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По его словам, войны такого масштаба не было ни в Европе, ни где бы то ни было в мире со времен Второй мировой. И речь тут идет о праве на существование нашего народа, о выживании нашего государства, и поэтому у украинцев есть только один выход — победить российского врага.

Сырский заметил, что и сам не верил в полномасштабное вторжение России. Даже когда российская армия сосредоточилась у границ, генерал-полковник думал, что нападение произойдет на восточных рубежах, хотя все равно готовился к худшему.

Что касается освобождения Харьковской области, то стратегия заключалась в избегании полномасштабных фронтальных столкновений, в которых Россия обычно наносит массированные удары артиллерией. Поэтому нужно было бить по узлам снабжения, снижать огневую мощь России.

Также для военного руководства Украины важно было, чтобы достижение целей было с минимальными потерями.

– Мы достигаем этого, уничтожая огневую мощь противника, его артиллерию, избегая лобовых атак, сосредотачиваемся на рейдах и маневрах, атакуем с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, начать нести потери и оставить свои позиции, — рассказал Сырский.

Мировые военные эксперты называют успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области искусным ударом, который войдет в историю военных действий.

По словам Сырского, первоначально северо-восточное контрнаступление планировалось, как попытка связать российские части. Впоследствии оказалось, что силы оккупантов там слабее, чем ожидалось, поэтому можно нанести мощный удар.

– Впервые я заметил это в мае во время первой наступательной операции вокруг Харькова, когда удалось освободить от 10 до 30 километров территорий вокруг города, – рассказал генерал-полковник.

Ранее Александр Сырский подчеркнул, что миру не следует легкомысленно относиться к угрозам российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины.