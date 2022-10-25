Жовтень, 25 в 9:06

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський розповів про стратегію ЗСУ під час звільнення Харківщини.

Про це Сирський розповів в інтерв’ю ABC News.

Він наголосив, що Україна перемагає ворога, і що насамперед ми виграємо психологічну битву.

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За його словами, війни такого масштабу не було ні в Європі, ні будь-де у світі з часів Другої світової. І наразі йдеться про право на існування нашого народу, про виживання нашої держави, і тому в українців є лише один вихід – перемогти російського ворога.

Сирський зауважив, що і сам не вірив у повномасштабне вторгнення Росії. Навіть, коли російська армія зосередилася біля кордону, генерал-полковник думав, що напад станеться на східних рубежах, хоча все одно готувався до гіршого.

Щодо звільнення Харківщини, то стратегія полягала в униканні повномасштабних фронтальних зіткнень, у яких Росія зазвичай завдає масованих ударів артилерією. Тому треба було ударами по вузлах постачання знижувати вогневу міць Росії.

Також для військового керівництва України важливо було досягати цілей з мінімальними втратами.

– Ми досягаємо цього, знищуючи вогневу міць супротивника, його артилерію, уникаючи лобових атак, зосереджуємося на рейдах і маневрах, атакуємо з флангів і з тилу. Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, почати зазнавати втрат і залишити свої позиції, – розповів Сирський.

Світові військові експерти називають успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині майстерним ударом, який увійде в історію воєнних дій.

За словами Сирського, спочатку північно-східний контрнаступ планувався як спроба скувати російські частини. Згодом виявилося, що сили окупантів там слабкіші, ніж очікувалося, тому можна завдати потужного удару.

– Уперше я помітив це в травні під час першої наступальної операції навколо Харкова, коли вдалося звільнити від 10 до 30 кілометрів територій навколо міста, – розповів генерал-полковник.

Раніше Олександр Сирський наголосив, що світові не варто легковажно ставитися до погроз російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю проти України.