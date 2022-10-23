Октябрь, 23 в 13:01

Представители G7 осудили неоднократные похищения Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции, а также применение других форм давления на работников, которые остаются на станции.

– Мы решительно отвергаем эти безрассудные, жестокие, опасные действия и требуем немедленного освобождения задержанных, – отметили представители Большой семерки.

G7 призвали Россию безотлагательно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу – Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки перевода ЗАЭС под российское управление, что может представлять еще большую угрозу ее безопасности.

Кроме того, представители Группы семи заверили, что никогда не признают попытки аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и решительно осуждают контроль РФ над ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины.

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– Любые такие попытки аннексии ничтожны и не имеют юридической силы. Мы подтверждаем полный суверенитет Украины над всей ее территорией, включая этот ядерный объект. ЗАЭС и производимая ею электроэнергия принадлежат Украине, и мы подчеркиваем, что попытки России отключить станцию ​​от украинской энергосети были бы неприемлемыми, – отметили представители G7.

Напомним, что 30 сентября российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Освободить из плена его удалось 3 октября.

Через неделю, 10 октября, в Энергоатоме заявили о похищении российскими оккупантами заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

А еще через неделю, 17 октября, военные РФ задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Federal Foreign Office