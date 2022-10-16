Октябрь, 16 в 15:39

Опасность атомной аварии на Запорожской АЭС является высокой, а ситуация с каждой неделей только ухудшается.

Об этом заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Он отметил, что длительные перебои с электропитанием могут привести ко второй Фукусиме (атомная катастрофа на японской АЭС, где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней).

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— Оккупанты, среди прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках, – сказал Котин.

Глава Энергоатома также рассказал о том, как оккупанты терроризируют сотрудников Запорожской АЭС.

По его словам, около ста работников станции были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло.

– Сейчас персонал пытаются заставить подписать с Россией трудовые договоры. У персонала есть выбор – либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам. Людям запрещено покидать пределы АЭС, – рассказал Котин.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции.

В ходе очередной атаки в ночь на 12 октября войска РФ повредили последнюю линию связи АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего станция была обесточена.

Впоследствии специалисты возобновили резервное питание Запорожской АЭС.

Фото: Энергоатом