Офіційно поставив крапку. Ізраїль продемонстрував докази використання Росією саме дронів Ірану
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час свого виступа у Вашингтоні довів, що Іран постачає свої безпілотники РФ для війни проти України. Президент показав зроблені в Україні знімки корпусів та двигунів знищених дронів.
– Це дрон Shahid-136, який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року – подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, хоча його й замасковано кириличними літерами (безпілотник підписаний як Герань-2, – Ред.), але навіть шрифт такий самий, — зауважив він.
Герцог зазначив, що ці фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, яку він готовий надати. Зокрема в ізраїльської влади є розвідувальні дані.
– Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби та одночасно роблять інші жахливі речі, — повідомив Герцог.
Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова голови Ізраїлю:
– Якщо щось схоже на качку, плаває як качка і крякає як качка – це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку у цій темі: РФ використовує безпілотники іранських терористів для атак на міста. Це вимагає від світу переоцінки іранської проблеми. І нові підходи до її вирішення, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.