Офіційно поставив крапку. Ізраїль продемонстрував докази використання Росією саме дронів Ірану

Жовтень, 26 в 18:12

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час свого виступа у Вашингтоні довів, що Іран постачає свої безпілотники РФ для війни проти України. Президент показав зроблені в Україні знімки корпусів та двигунів знищених дронів.

– Це дрон Shahid-136, який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року – подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, хоча його й замасковано кириличними літерами (безпілотник підписаний як Герань-2, – Ред.), але навіть шрифт такий самий, — зауважив він.

Герцог зазначив, що ці фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, яку він готовий надати. Зокрема в ізраїльської влади є розвідувальні дані.

– Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби та одночасно роблять інші жахливі речі, — повідомив Герцог.

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Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова голови Ізраїлю:

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