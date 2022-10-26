Октябрь, 26 в 6:29

Российские оккупанты открывают огонь вдоль линии боевого столкновения на Юге Украины из авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов.

После обеда 25 октября россияне атаковали украинские позиции с неба. В ответ авиация ВСУ трижды нанесла удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники армии России.

Кроме того, РФ дважды на разных направлениях привлекала почти целый взвод, иногда при поддержке боевых машин пехоты, чтобы улучшить свои позиции.

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На попытки прорыва позиций украинские военные дважды отвечали стрелковым боем.

– Наступления отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями. В наших подразделениях обошлось без потерь, тогда как потери врага уточняются, – отчитались 26 октября в Оперативном командовании Юг.

Два раза в течение боевого дня оккупанты обстреливали мирные населенные пункты.

По недавно освобожденной Трифоновке Херсонской области россияне били из танка, а по Вышетарасовке Никопольского района – из реактивных систем залпового огня.

Известно, что в Трифоновке есть повреждения жилых домов и ранен один гражданский. В Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Поздним вечером над Херсонщиной силы противовоздушной обороны сбили два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных из Крымского направления.

Ракетно-артиллерийские подразделения в течение 25 октября выполнили 217 огневых задач, уничтожив:

26 российских военных,

четыре миномета,

зенитно-ракетный комплекс ТОР,

шесть единиц автомобильной бронетехники,

склад с боеприпасами.

Остальные потери врага дознаются.

В Черном море РФ уменьшила свою группировку до девяти единиц, но качественно усилила ее подлодкой.

Таким образом, наготове у россиян три ракетоносителя, один из которых подводный. Там сосредоточено 20 ракет типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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