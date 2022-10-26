Окупанти двічі невдало намагались прорвати позиції ЗСУ на Півдні

Жовтень, 26 в 6:29

Російські окупанти відкривають вогонь уздовж лінії бойового зіткнення на Півдні України з авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів.

По обіді 25 жовтня росіяни атакували українські позиції з неба. У відповідь авіація ЗСУ тричі завдала удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки армії Росії.

Крім того, РФ двічі на різних напрямках залучала майже цілий взвод, подекуди за підтримки бойових машин піхоти, щоб покращити свої позиції.

Зараз дивляться

На спроби прориву позицій українські військові двічі відповідали стрілецьким боєм.

– Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами. У наших підрозділах минулося без втрат, тоді як втрати ворога уточнюються, – відзвітували 26 жовтня в Оперативному командуванні Південь.

Два рази протягом бойового дня окупанти обстрілювали мирні населені пункти.

По нещодавно звільненій Трифонівці Херсонської області росіяни гатили з танку, а по Вищетарасівці Нікопольського району – із реактивних систем залпового вогню.

Відомо, що в Трифонівці є пошкодження житлових будинків та поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Пізно увечері над Херсонщиною сили протиповітряної оборони збили два ворожих дрони-камікадзе, випущених з Кримського напрямку.

Ракетно-артилерійські підрозділи протягом 25 жовтня виконали 217 вогневих завдань, знищивши:

26 російських військових,

чотири міномети,

зенітно-ракетний комплекс ТОР,

шість одиниць автомобільної бронетехніки,

склад із боєприпасами.

Решта втрат ворога дорозвідується.

У Чорному морі РФ зменшила своє угруповання до дев’яти одиниць, але якісно посилила його підводним човном.

Таким чином, напоготові у росіян – три ракетоносії, один із яких підводний. Там зосереджено 20 ракет типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.