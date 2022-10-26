Ракетное наступление Суровикина: Купер объяснил новую стратегию ведения войны Россией

Октябрь, 26 в 12:28

Суть стратегии нового командующего оккупационных сил РФ Сергея Суровикина очевидна и заключается в том, чтобы сделать невозможным вести повседневную гражданскую жизнь украинцев.

Массированными ракетными ударами и обстрелами он пытается сделать мирных жителей как можно несчастнее, поскольку это деморализует тех, кто их защищает, и даже делает неспособными бороться.

Такое мнение высказал австрийский военный аналитик Том Купер. Он объяснил, что попытки россиян в течение восьми месяцев прервать поток западного оружия и запасов для ВСУ с треском провалились.

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Кроме того, Суровикин прибег к такой стратегии, поскольку россиянам срочно нужно было выиграть время, чтобы компенсировать собственные потери.

Том Купер отметил, что второстепенная цель воздушной атаки на украинскую энергосеть — выиграть время. Оккупанты решили это сделать за счет замедления украинского наращивания сил и логистики и хотя бы притормозив очередное украинское контрнаступление — до тех пор, пока мобилизованные российские резервисты не будут готовы.

В то же время австрийский аналитик подчеркнул, что первоочередная цель ракетной атаки – это украинская электросеть.

По словам Купера, кроме пока критически малого количества баллистических ракет Искандер, Х-101 и Х-555 воздушного базирования и крылатой ракеты морского базирования Калибр, Суровикин способен развернуть растущее количество дронов-камикадзе иранского производства, особенно Shahed-136.

– Украинцы заявили, что 50-60% развернутых ракет и БПЛА были сбиты. Однако после почти двухнедельного наступления нельзя отрицать, что оно нанесло серьезный ущерб как украинскому энергоснабжению, так и энергосистеме. Надеюсь, мне не нужно объяснять, какие проблемы это создает для совместных усилий Украины по продолжению этой войны, — подчеркнул эксперт.

В целом, по мнению австрийского аналитика, результат ракетного наступления Суровикина повлияет на развитие событий на поле боя.

По его словам, чем дольше это будет продолжаться, тем больше ущерба будет нанесено Украине и тем больше времени понадобится Вооруженным силам для продолжения контрнаступления.

Соответственно, чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет причинено страданий мирным жителям.