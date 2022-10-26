Ракетний наступ Суровікіна: Купер пояснив нову стратегію ведення війни Росією

Жовтень, 26 в 12:28

Суть стратегії нового командувача окупаційних сил РФ Сергія Суровікіна очевидна і полягає у тому, щоб унеможливити повсякденне цивільне життя українців.

Масованими ракетними ударами і обстрілами він намагається зробити мирних жителів якомога нещаснішими, оскільки це деморалізує тих, хто їх захищає, і навіть робить нездатними боротися.

Таку думку висловив австрійський військовий аналітик Том Купер. Він пояснив, що спроби росіян протягом восьми місяців перервати потік західної зброї та припасів для ЗСУ з тріском провалилися.

Зараз дивляться

Крім того, Суровікін вдався до такої стратегії, адже росіянам терміново потрібно було виграти час, щоб компенсувати власні втрати.

Том Купер зауважив, що другорядна мета повітряної атаки на українську енергомережу — це виграти час. Окупанти вирішили це зробити за рахунок уповільнення українського нарощування сил та логістики і хоча б пригальмувавши черговий український контрнаступ — доти, доки мобілізовані російські резервісти не будуть готові.

Водночас австрійський аналітик наголосив, що початкова мета ракетної атаки — це українська електромережа.

За словами Купера, за винятком поки що критично малої кількості балістичних ракет Іскандер, Х-101 і Х-555 повітряного базування та крилатої ракети морського базування Калібр, Суровікін здатний розгорнути зростаючу кількість дронів-камікадзе іранського виробництва, особливо Shahed-136.

– Українці заявили, що 50-60% розгорнутих ракет і БПЛА було збито. Однак після майже двотижневого наступу не можна заперечувати, що він завдав серйозної шкоди як українському енергопостачанню, так і енергосистемі. Сподіваюся, мені не треба пояснювати, які проблеми це створює для спільних зусиль України щодо продовження цієї війни, – наголосив експерт.

Загалом, на думку австрійського аналітика, результат ракетного наступу Суровікіна вплине на розвиток подій на полі бою.

За його словами, що довше це продовжуватиметься, то більше шкоди буде завдано Україні і більше часу знадобиться Збройним силам для продовження контрнаступу.

Відповідно, чим довше триватиме війна, тим більше буде завдано страждань мирним жителям.