Октябрь, 26 в 8:50

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска вряд ли смогут окружить Авдеевку Донецкой области.

Такой вывод в ISW обнародовали после заявлений боевиков так называемой ДНР о том, что “бои за Авдеевку в разгаре” и российские войска намерены окружить населенный пункт.

Специалисты Института изучения войны убеждены, что оккупантам это сделать не удастся, учитывая низкую результативность российских наступательных действий на территории этого города с начала войны.

Сейчас смотрят

В ISW отследили, что не считает возможным оперативное окружение Авдеевки и Угледара в Донецкой области и один из российских военных блогеров.

Последний уверен, что недавние российские наступления в этих районах продемонстрировали, что российские силы не способны быстро продвигаться.

О безуспешных наземных атаках армии РФ в Донецкой области свидетельствуют и сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, известно, что украинские войска отбили штурмы россиянами:

Бахмута;

вблизи Бахмутского (11 км северо-восточнее Бахмута),

Соледара (13 км северо-восточнее Бахмута),

Белогоровки (23 км северо-восточнее Бахмута),

Верхнекаменского (33 км северо-восточнее Бахмута),

Спорного (30 км северо-восточнее Бахмута);

Иванграда (4 км юго-восточнее Бахмута),

Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута),

в районе Марьинки (28 км юго-западнее Авдеевки),

Невельского (15 км к югу от Авдеевки).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ОК Север