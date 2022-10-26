РФ вряд ли сможет окружить Авдеевку – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска вряд ли смогут окружить Авдеевку Донецкой области.
Такой вывод в ISW обнародовали после заявлений боевиков так называемой ДНР о том, что “бои за Авдеевку в разгаре” и российские войска намерены окружить населенный пункт.
Специалисты Института изучения войны убеждены, что оккупантам это сделать не удастся, учитывая низкую результативность российских наступательных действий на территории этого города с начала войны.
В ISW отследили, что не считает возможным оперативное окружение Авдеевки и Угледара в Донецкой области и один из российских военных блогеров.
Последний уверен, что недавние российские наступления в этих районах продемонстрировали, что российские силы не способны быстро продвигаться.
О безуспешных наземных атаках армии РФ в Донецкой области свидетельствуют и сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Так, известно, что украинские войска отбили штурмы россиянами:
- Бахмута;
- вблизи Бахмутского (11 км северо-восточнее Бахмута),
- Соледара (13 км северо-восточнее Бахмута),
- Белогоровки (23 км северо-восточнее Бахмута),
- Верхнекаменского (33 км северо-восточнее Бахмута),
- Спорного (30 км северо-восточнее Бахмута);
- Иванграда (4 км юго-восточнее Бахмута),
- Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута),
- в районе Марьинки (28 км юго-западнее Авдеевки),
- Невельского (15 км к югу от Авдеевки).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: ОК Север