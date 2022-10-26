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Факты / Україна

РФ вряд ли сможет окружить Авдеевку – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ вряд ли сможет окружить Авдеевку – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска вряд ли смогут окружить Авдеевку Донецкой области.

Такой вывод в ISW обнародовали после заявлений боевиков так называемой ДНР о том, что “бои за Авдеевку в разгаре” и российские войска намерены окружить населенный пункт.

Специалисты Института изучения войны убеждены, что оккупантам это сделать не удастся, учитывая низкую результативность российских наступательных действий на территории этого города с начала войны.

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В ISW отследили, что не считает возможным оперативное окружение Авдеевки и Угледара в Донецкой области и один из российских военных блогеров.

Последний уверен, что недавние российские наступления в этих районах продемонстрировали, что российские силы не способны быстро продвигаться.

О безуспешных наземных атаках армии РФ в Донецкой области свидетельствуют и сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, известно, что украинские войска отбили штурмы россиянами:

  • Бахмута;
  • вблизи Бахмутского (11 км северо-восточнее Бахмута),
  • Соледара (13 км северо-восточнее Бахмута),
  • Белогоровки (23 км северо-восточнее Бахмута),
  • Верхнекаменского (33 км северо-восточнее Бахмута),
  • Спорного (30 км северо-восточнее Бахмута);
  • Иванграда (4 км юго-восточнее Бахмута),
  • Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута),
  • в районе Марьинки (28 км юго-западнее Авдеевки),
  • Невельского (15 км к югу от Авдеевки).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ОК Север

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