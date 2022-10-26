РФ навряд чи оточить Авдіївку – ISW

Жовтень, 26 в 8:50

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська навряд чи оточать Авдіївку Донецької області.

Такий висновок в ISW оприлюднили після заяв бойовиків так званої ДНР про те, що “бої за Авдіївку в розпалі” і російські війська мають намір оточити населений пункт.

Фахівці Інституту вивчення війни переконані, що окупантам це зробити не вдасться, зважаючи низьку результативність російських наступальних дій біля цього міста з початку війни.

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В ISW відстежили, що не вважає можливим оперативне оточення Авдіївки та Вугледара в Донецькій області й один із російських військових блогерів.

Останній переконаний, що нещодавні російські наступи в цих районах продемонстрували, що російські сили не здатні швидко просуватися.

Про безуспішні наземні атаки армії РФ у Донецькій області свідчать й зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Так, відомо, що українські війська відбили штурми росіянами:

Бахмута;

поблизу Бахмутського (11 км на північний схід від Бахмута),

Соледара (13 км на північний схід від Бахмута),

Білогорівки (23 км на північний схід від Бахмута),

Верхньокам’янського (33 км на північний схід від Бахмута),

Спірного (30 км на північний схід від Бахмута);

поблизу Іванграда (4 км на південний схід від Бахмута),

Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута),

у районі Мар’їнки (28 км на південний захід від Авдіївки),

Невельського (15 км на південь від Авдіївки).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ОК Північ