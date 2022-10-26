РФ навряд чи оточить Авдіївку – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська навряд чи оточать Авдіївку Донецької області.
Такий висновок в ISW оприлюднили після заяв бойовиків так званої ДНР про те, що “бої за Авдіївку в розпалі” і російські війська мають намір оточити населений пункт.
Фахівці Інституту вивчення війни переконані, що окупантам це зробити не вдасться, зважаючи низьку результативність російських наступальних дій біля цього міста з початку війни.
В ISW відстежили, що не вважає можливим оперативне оточення Авдіївки та Вугледара в Донецькій області й один із російських військових блогерів.
Останній переконаний, що нещодавні російські наступи в цих районах продемонстрували, що російські сили не здатні швидко просуватися.
Про безуспішні наземні атаки армії РФ у Донецькій області свідчать й зведення Генерального штабу Збройних сил України.
Так, відомо, що українські війська відбили штурми росіянами:
- Бахмута;
- поблизу Бахмутського (11 км на північний схід від Бахмута),
- Соледара (13 км на північний схід від Бахмута),
- Білогорівки (23 км на північний схід від Бахмута),
- Верхньокам’янського (33 км на північний схід від Бахмута),
- Спірного (30 км на північний схід від Бахмута);
- поблизу Іванграда (4 км на південний схід від Бахмута),
- Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута),
- у районі Мар’їнки (28 км на південний захід від Авдіївки),
- Невельського (15 км на південь від Авдіївки).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ISW
Фото: ОК Північ