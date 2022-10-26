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Факти / Україна

РФ навряд чи оточить Авдіївку – ISW

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ навряд чи оточить Авдіївку – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська навряд чи оточать Авдіївку Донецької області.

Такий висновок в ISW оприлюднили після заяв бойовиків так званої ДНР про те, що “бої за Авдіївку в розпалі” і російські війська мають намір оточити населений пункт.

Фахівці Інституту вивчення війни переконані, що окупантам це зробити не вдасться, зважаючи низьку результативність російських наступальних дій біля цього міста з початку війни.

Зараз дивляться

В ISW відстежили, що не вважає можливим оперативне оточення Авдіївки та Вугледара в Донецькій області й один із російських військових блогерів.

Останній переконаний, що нещодавні російські наступи в цих районах продемонстрували, що російські сили не здатні швидко просуватися.

Про безуспішні наземні атаки армії РФ у Донецькій області свідчать й зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Так, відомо, що українські війська відбили штурми росіянами:

  • Бахмута;
  • поблизу Бахмутського (11 км на північний схід від Бахмута),
  • Соледара (13 км на північний схід від Бахмута),
  • Білогорівки (23 км на північний схід від Бахмута),
  • Верхньокам’янського (33 км на північний схід від Бахмута),
  • Спірного (30 км на північний схід від Бахмута);
  • поблизу Іванграда (4 км на південний схід від Бахмута),
  • Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута),
  • у районі Мар’їнки (28 км на південний захід від Авдіївки),
  • Невельського (15 км на південь від Авдіївки).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ОК Північ

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