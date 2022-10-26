Октябрь, 26 в 11:07

Ночью 26 октября российские войска обстреляли зажигательными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Орехов Запорожской области и село Преображенка поблизости.

РФ обстреляла Орехов и Преображенку зажигательными боеприпасами. Есть погибшие и раненые / 2 фотографии

В результате атаки вспыхнули пожары в многоэтажном доме в центре Орехова и частных домах вокруг.

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– Горело шесть квартир. Пожары охватили общую площадь более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется, – отметил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Уже известно, что два человека погибли и один получил ранение в селе Преображенка.

Руководитель ОВА призывает жителей Орехова, который почти каждый день подвергается вражеским обстрелам, эвакуироваться в безопасные места.

– Пока такая возможность есть. Местные власти, ответственные за эвакуацию, готовы предоставить транспорт и убежище, – подчеркнул Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух