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Факти / Україна

РФ обстріляла Оріхів та Преображенку запалювальними боєприпасами. Є загиблі та поранені

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Оріхів та Преображенку запалювальними боєприпасами. Є загиблі та поранені

Уночі 26 жовтня російські війська обстріляли запалювальними боєприпасами із реактивних системи залпового вогню Оріхів Запорізької області та село Преображенка, що неподалік.

РФ обстріляла Оріхів та Преображенку запалювальними боєприпасами. Є загиблі та поранені / 2 фотографии

Унаслідок атаки спалахнули пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.

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– Горіло шість квартир. Пожежі охопили загальну площу понад 400 кв. м. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Уже відомо, що двоє людей загинули та одна дістала поранення в селі Преображенка.

Керівник ОВА закликає жителів Оріхова, що майже щодня зазнають ворожих обстрілів, евакуюватись в безпечні місця.

– Наразі така можливість є. Місцева влада, що відповідальна за евакуацію, готова надати транспорт та прихисток, – наголосив Олександр Старух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

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