РФ обстріляла Оріхів та Преображенку запалювальними боєприпасами. Є загиблі та поранені
Уночі 26 жовтня російські війська обстріляли запалювальними боєприпасами із реактивних системи залпового вогню Оріхів Запорізької області та село Преображенка, що неподалік.
Унаслідок атаки спалахнули пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.
– Горіло шість квартир. Пожежі охопили загальну площу понад 400 кв. м. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Уже відомо, що двоє людей загинули та одна дістала поранення в селі Преображенка.
Керівник ОВА закликає жителів Оріхова, що майже щодня зазнають ворожих обстрілів, евакуюватись в безпечні місця.
– Наразі така можливість є. Місцева влада, що відповідальна за евакуацію, готова надати транспорт та прихисток, – наголосив Олександр Старух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух