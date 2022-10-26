Жовтень, 26 в 11:07

Уночі 26 жовтня російські війська обстріляли запалювальними боєприпасами із реактивних системи залпового вогню Оріхів Запорізької області та село Преображенка, що неподалік.

РФ обстріляла Оріхів та Преображенку запалювальними боєприпасами. Є загиблі та поранені / 2 фотографии

Унаслідок атаки спалахнули пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.

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– Горіло шість квартир. Пожежі охопили загальну площу понад 400 кв. м. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Уже відомо, що двоє людей загинули та одна дістала поранення в селі Преображенка.

Керівник ОВА закликає жителів Оріхова, що майже щодня зазнають ворожих обстрілів, евакуюватись в безпечні місця.

– Наразі така можливість є. Місцева влада, що відповідальна за евакуацію, готова надати транспорт та прихисток, – наголосив Олександр Старух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух