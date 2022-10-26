Российские ВС умышленно взорвали водопровод, поставлявший воду в Николаев — расследование BBC

Октябрь, 26 в 12:59

Российские военные намеренно взорвали водопровод, поставлявший воду Николаев на юге Украины. Это следует из расследования журналистов BBC, проанализировавших спутниковые снимки и фото из соцсетей.

Ущерб трубопроводу в том месте, где он выходит на поверхность, был нанесен 12 апреля, утечка длилась около 8 часов, 40 млн литров воды затопили прилегающую территорию.

Эксперты считают, что речь идет о нарушении международного гумправа.

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На оказавшихся в распоряжении ВВС спутниковых снимках Maxar Technologies от 26 апреля видно, что неподалеку от места повреждения располагались российские войска и по меньшей мере четыре танка.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил журналистам, что район находился под контролем ВС РФ. Экс-глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил репортерам, что власти Николаева вели переговоры с российской стороной о ремонте трубопровода, но оккупационные силы “не допустили ремонтную бригаду к объекту”.

Полученные BBC в Николаеве снимки свидетельствуют, что труба была перерезана еще в одном месте, прилегающая к нему на тот момент территория, по данным спутников, была под контролем оккупантов.

Военный эксперт-криминалист Крис Кобб Смит считает “мизерно малой” вероятность того, что разрушения были результатом случайного попадания снаряда. Кроме того, “крайне маловероятно”, что имел место “преднамеренный косвенный огневой удар”.

По мнению специалиста, разрушения вызваны умышленным размещением взрывчатки либо непосредственно под трубой, либо, возможно, над ней, в самом уязвимом месте. Другой британский эксперт безопасности Майкл Вилан также имеет аналогичный вывод об использовании взрывчатых веществ.

Эксперт ООН во время общения с журналистами подчеркнул, что водопровод в Николаеве в соответствии с международным гуманитарным правом относится к особо охраняемой категории “объектов, необходимых для выживания гражданского населения”, что делает любую диверсию против него незаконной.

Профессор в области международного гуманитарного права Университета Женевы Марко Сассоли согласен, что этот факт “свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права”. Он подчеркнул, что уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, запрещено.