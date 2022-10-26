Російські ЗС умисно підірвали водогін, що постачав воду в Миколаїв – розслідування ВВС

Жовтень, 26 в 12:59

Російські військові навмисно підірвали водогін, що постачав воду Миколаїв на півдні України. Це випливає з розслідування журналістів BBC, які проаналізували супутникові знімки та фото із соцмереж.

Збитки трубопроводу в тому місці, де він виходить на поверхню, було завдано 12 квітня, витік тривав близько 8 год., 40 млн літрів води затопили прилеглу територію.

Експерти вважають, що йдеться про порушення міжнародного гумправа.

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На супутникових знімках Maxar Technologies від 26 квітня, які опинилися у розпорядженні ВВС, видно, що неподалік місця пошкодження розташовувалися російські війська і щонайменше чотири танки.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив журналістам, що район перебував під контролем ЗС РФ. Ексочільник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив репортерам, що влада Миколаєва вела переговори з російською стороною про ремонт трубопроводу, але окупаційні сили “не допустили ремонтну бригаду до об’єкта”.

Отримані ВВС у Миколаєві знімки свідчать, що труба була перерізана ще в одному місці, прилегла до нього на той момент територія, за даними супутників, була під контролем окупантів.

Військовий експерт-криміналіст Кріс Кобб Сміт вважає “мізерно малою” ймовірність того, що руйнування були результатом випадкового влучення снаряда. Крім того, “вкрай малоймовірно”, що мав місце “навмисний непрямий вогневий удар”.

На думку фахівця, руйнування спричинені навмисним розміщенням вибухівки або безпосередньо під трубою, або, можливо, над нею, у найвразливішому місці. Інший британський безпековий експерт Майкл Вілан також має аналогічний висновок щодо використання вибухових речовин.

Експерт ООН під час спілкування з журналістами підкреслив, що водогін у Миколаєві відповідно до міжнародного гуманітарного права належить до категорії “об’єктів, необхідних для виживання цивільного населення”, що особливо охороняється, що робить будь-яку диверсію проти нього незаконною.

Професор у галузі міжнародного гуманітарного права Університету Женеви Марко Сассолі згоден, що цей факт “свідчить про порушення міжнародного гуманітарного права”. Він наголосив, що знищення об’єктів, які необхідні для виживання цивільного населення, заборонено.