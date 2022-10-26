Октябрь, 26 в 7:43

Артиллерия Сил обороны Украины уничтожила более 10 так называемых кадыровцев и склад их боеприпасов в Новоивановке Луганской области.

О результатах точечных ударов в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили 26 октября.

В Сватово тем временем украинские защитники ликвидировали около 10 оккупантов и ориентировочно пять грузовых автомобилей с боекомплектом.

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Пока силы захватчиков на фронте уменьшаются, в Российской Федерации ищут дополнительные источники пополнения боевых потерь.

Согласно имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ информации, в настоящее время в России продолжается работа с военнослужащими, которые уволились после ранений.

Им предлагают пройти переобучение на те учетные специальности, для которых нужна меньшая физическая нагрузка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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