Точечные удары: в Луганской области уничтожены “кадыровцы” вместе с их складом БК
Артиллерия Сил обороны Украины уничтожила более 10 так называемых кадыровцев и склад их боеприпасов в Новоивановке Луганской области.
О результатах точечных ударов в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили 26 октября.
В Сватово тем временем украинские защитники ликвидировали около 10 оккупантов и ориентировочно пять грузовых автомобилей с боекомплектом.
Пока силы захватчиков на фронте уменьшаются, в Российской Федерации ищут дополнительные источники пополнения боевых потерь.
Согласно имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ информации, в настоящее время в России продолжается работа с военнослужащими, которые уволились после ранений.
Им предлагают пройти переобучение на те учетные специальности, для которых нужна меньшая физическая нагрузка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.
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