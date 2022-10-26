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Факти / Україна

Точкові удари: на Луганщині знищено “кадирівців” разом із їхнім складом БК

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Точкові удари: на Луганщині знищено “кадирівців” разом із їхнім складом БК
Фото: Getty Images

Артилерія Сил оборони України знищила понад 10 так званих кадирівців та їхній склад боєприпасів у Новоіванівці Луганської області.

Про результати точкових ударів у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 26 жовтня.

У Сватовому тим часом українські захисники ліквідували близько 10 окупантів та орієнтовно п’ять вантажних автомобілів із боєкомплектом.

Зараз дивляться

Поки сили загарбників на фронті зменшуються, у Російській Федерації шукають додаткові джерела поповнення бойових втрат.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генштабу ЗСУ, нині в Росії триває робота з військовослужбовцями, звільненими після поранення.

Їм пропонують пройти перенавчання на ті облікові спеціальності, що потребують меншого фізичного навантаження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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