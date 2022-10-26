Из российского плена освободили еще 10 защитников Украины

Октябрь, 26 в 15:22

В среду, 26 октября, из российского плена освободили еще 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также Украине передали тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который погиб в бою против оккупантов.

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— Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших, — добавил Ермак.

Напомним, что вчера, 25 октября, Украина вернула 25 погибших защитников.

Операция по передаче тел проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 244-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Ермак