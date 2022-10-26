З російського полону звільнили ще 10 захисників України
У середу, 26 жовтня, з російського полону звільнили ще 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Також Україні передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який загинув у бою проти окупантів.
– Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Продовжуємо працювати, поки не повернемо додому всіх наших, – додав Єрмак.
Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Україна повернула 25 загиблих захисників.
Операція з передання тіл проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Андрій Єрмак