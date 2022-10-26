З російського полону звільнили ще 10 захисників України

Жовтень, 26 в 15:22

У середу, 26 жовтня, з російського полону звільнили ще 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також Україні передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який загинув у бою проти окупантів.

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– Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Продовжуємо працювати, поки не повернемо додому всіх наших, – додав Єрмак.

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Україна повернула 25 загиблих захисників.

Операція з передання тіл проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Андрій Єрмак