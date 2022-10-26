Обвинение России в “грязной бомбе” похоже на шутку. Украина не работает над этим – Буданов
Украина не разрабатывает “грязную бомбу”, как утверждает Россия.
Об этом телеканалу CNN заявил начальник Главного управления разведки Украины генерал Кирилл Буданов.
— Этот вопрос стал чем-то вроде шутки. И мой ответ прямой: мы не готовимся. Мы не работаем над “грязной бомбой”, – сказал Буданов.
“Грязная бомба” — это оружие, сочетающее в себе обычную взрывчатку, например динамит, и радиоактивный материал, такой как уран.
Украина пригласила инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить объекты, на которых, по словам России, Украина якобы разрабатывает такие бомбы.
— Полностью поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их, когда они посетят все ядерные объекты, – сказал Буданов, добавив, что чем быстрее они приедут, тем быстрее Украина сможет снять обвинения со стороны России.
В среду, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин повторил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу и все остальные, что Украина якобы планировала использовать бомбу для “провокаций”.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эти заявления абсурдными и заявил, что Кремль не должен использовать лживые заявления в качестве повода для эскалации полномасштабной войны против Украины.