Октябрь, 26 в 19:51

Украина не разрабатывает “грязную бомбу”, как утверждает Россия.

Об этом телеканалу CNN заявил начальник Главного управления разведки Украины генерал Кирилл Буданов.

— Этот вопрос стал чем-то вроде шутки. И мой ответ прямой: мы не готовимся. Мы не работаем над “грязной бомбой”, – сказал Буданов.

“Грязная бомба” — это оружие, сочетающее в себе обычную взрывчатку, например динамит, и радиоактивный материал, такой как уран.

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Украина пригласила инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить объекты, на которых, по словам России, Украина якобы разрабатывает такие бомбы.

— Полностью поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их, когда они посетят все ядерные объекты, – сказал Буданов, добавив, что чем быстрее они приедут, тем быстрее Украина сможет снять обвинения со стороны России.

В среду, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин повторил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу и все остальные, что Украина якобы планировала использовать бомбу для “провокаций”.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эти заявления абсурдными и заявил, что Кремль не должен использовать лживые заявления в качестве повода для эскалации полномасштабной войны против Украины.