Звинувачення Росії у “брудній бомбі” подібне на жарт. Україна не працює над цим – Буданов

Жовтень, 26 в 19:51

Україна не розробляє “брудну бомбу”, як бездоказово стверджує Росія.

Про це телеканалу CNN заявив начальник Головного управління розвідки України генерал Кирило Буданов.

— Це питання стало подібним на жарт. І моя відповідь пряма: ми не готуємося. Ми не працюємо над “брудною бомбою”, — сказав Буданов.

“Брудна бомба” — це зброя, яка поєднує в собі звичайну вибухівку, наприклад динаміт, і радіоактивний матеріал, такий як уран.

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Україна запросила інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідати об’єкти, на яких, за словами Росії, Україна нібито розробляє такі бомби.

— Повністю підтримуємо візит місії МАГАТЕ і чекаємо на них, коли вони відвідають усі ядерні об’єкти, – сказав Буданов, додавши, що чим швидше вони приїдуть, тим швидше Україна зможе зняти звинувачення з боку Росії.

У середу, 26 жовтня, російський диктатор Володимир Путін повторив заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу та решти, що Україна нібито планувала використати бомбу для “провокацій”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ці заяви абсурдними і заявив, що Кремль не повинен використовувати брехливі заяви як привід для ескалації повномасштабної війни проти України.