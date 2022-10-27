20 целей за два часа: ВСУ уничтожили 19 дронов-камикадзе и ракету Х-59
Украинские защитники за два часа уничтожили 19 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Кроме того, зенитное ракетное подразделение в зоне ответственности Воздушного командования Восток ликвидировало управляемую авиационную ракету Х-59.
Всего с 22:00 26 октября по 00:00 27 октября оккупанты выпустили более двух десятков беспилотников.
17 дронов сбила противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ.
Еще два Shahed-136 – другие подразделения Сил обороны Украины.
15 дронов-камикадзе уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.
– Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам! – отметили в Воздушных силах ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Виталий Кличко