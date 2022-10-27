Октябрь, 27 в 6:34

Украинские защитники за два часа уничтожили 19 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Кроме того, зенитное ракетное подразделение в зоне ответственности Воздушного командования Восток ликвидировало управляемую авиационную ракету Х-59.

Всего с 22:00 26 октября по 00:00 27 октября оккупанты выпустили более двух десятков беспилотников.

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17 дронов сбила противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ.

Еще два Shahed-136 – другие подразделения Сил обороны Украины.

15 дронов-камикадзе уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

– Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам! – отметили в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Виталий Кличко