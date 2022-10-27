20 цілей за дві години: ЗСУ знищили 19 дронів-камікадзе та ракету Х-59

Жовтень, 27 в 6:34

Українські захисники за дві години знищили 19 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Крім того, зенітний ракетний підрозділ у зоні відповідальності Повітряного командування Схід ліквідував керовану авіаційну ракету Х-59.

Загалом із 22:00 26 жовтня до 00:00 27 жовтня окупанти випустили понад два десятки безпілотників.

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17 дронів збила протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ.

Ще два Shahed-136 – інші підрозділи Сил оборони України.

15 дронів-камікадзе знищено в Одеській області, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

– Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам! – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Віталій Кличко