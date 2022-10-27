20 цілей за дві години: ЗСУ знищили 19 дронів-камікадзе та ракету Х-59
Українські захисники за дві години знищили 19 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.
Крім того, зенітний ракетний підрозділ у зоні відповідальності Повітряного командування Схід ліквідував керовану авіаційну ракету Х-59.
Загалом із 22:00 26 жовтня до 00:00 27 жовтня окупанти випустили понад два десятки безпілотників.
17 дронів збила протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ.
Ще два Shahed-136 – інші підрозділи Сил оборони України.
15 дронів-камікадзе знищено в Одеській області, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.
– Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам! – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Віталій Кличко