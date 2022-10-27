Ожесточенные бои на Донбассе и российские фейки о “грязной бомбе” Украины: что происходит на 246-й день войны (онлайн)

Правительство Словении уличило МИД России в распространении лжи о “грязной бомбе” Украины, в создании которой россияне обвиняют Украину.

Владимир Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который передал ему сообщение от Путина, что в Кремле готовы к переговорам.

Украина вернула из плена 10 военных, а также тело добровольца из Соединенных Штатов.

Российские оккупационные власти вывезли из Херсона останки князя Потемкина и памятник ему.

Россия начала ядерные учения стратегических сил Гром, а Путин во время наблюдения за ними обвинил Украину в разработке грязной бомбы. Западные страны, в частности, США, Франция и Великобритания, назвали эти обвинения ложью.