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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Ожесточенные бои на Донбассе и российские фейки о “грязной бомбе” Украины: что происходит на 246-й день войны (онлайн)

Ожесточенные бои на Донбассе и российские фейки о “грязной бомбе” Украины: что происходит на 246-й день войны (онлайн)

Правительство Словении уличило МИД России в распространении лжи о “грязной бомбе” Украины, в создании которой россияне обвиняют Украину.

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00:20 - 27 октября

Украинские военные продолжают героически сражаться под Бахмутом, где за полтора месяца уничтожили уже около 8 тысяч российских солдат.

Об этом в эфире Фейгин LIVE сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

При этом он отметил, что точной информации о потерях врага под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников “пласты” солдат.

— Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (погибло, – Ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца, – заявил он.

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