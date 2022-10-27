Октябрь, 27 в 14:05

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области массово увольняются из школ учителя-коллаборанты.

Об этом 27 октября сообщил мэр Иван Федоров.

– Учителя-коллаборанты почувствовали запах жареного. В школе №13 уже некому промывать детям мозг российской пропагандой – уволились почти все горе-“педагоги”, – отмечает Иван Федоров.

В других заведениях, добавляет мэр города, у оккупантов такая нехватка кадров, что в школе №16 классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который российские военные открыли на базе захваченных мелитопольских вузов.

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В то же время, отмечает городской глава Мелитополя, более 90% учителей не пошли на сотрудничество с оккупантами.

– Благодарен несгибаемым мелитопольским педагогам. Другим лицам, предавшим Родину и поставившим под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно, – убежден Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Иван Федоров