Очолив клас окупант із Чечні: із шкіл Мелітополя масово звільняються колаборанти
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області масово звільняються зі шкіл вчителі-колаборанти.
Про це 27 жовтня повідомив міський голова Іван Федоров.
– Учителі-колаборанти відчули запах смаженого. У школі №13 уже нікому промивати дітям мозок російською пропагандою – звільнились майже всі горе-“освітяни”, – зазначає Іван Федоров.
В інших закладах, додає мер міста, в окупантів настільки бракує кадрів, що в школі №16 класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який російські військові відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів.
Водночас, наголошує міський голова Мелітополя, понад 90% учителів не пішли на співпрацю з окупантами.
– Вдячний незламним мелітопольським освітянам. Іншим особам, які зрадили Батьківщину й поставили під удар наших дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно, – переконаний Іван Федоров.
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Джерело: Іван Федоров