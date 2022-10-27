Жовтень, 27 в 14:05

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області масово звільняються зі шкіл вчителі-колаборанти.

Про це 27 жовтня повідомив міський голова Іван Федоров.

– Учителі-колаборанти відчули запах смаженого. У школі №13 уже нікому промивати дітям мозок російською пропагандою – звільнились майже всі горе-“освітяни”, – зазначає Іван Федоров.

В інших закладах, додає мер міста, в окупантів настільки бракує кадрів, що в школі №16 класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який російські військові відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів.

Зараз дивляться

Водночас, наголошує міський голова Мелітополя, понад 90% учителів не пішли на співпрацю з окупантами.

– Вдячний незламним мелітопольським освітянам. Іншим особам, які зрадили Батьківщину й поставили під удар наших дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно, – переконаний Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров