Октябрь, 27 в 7:53

В городскую больницу Голубовки Луганской области прибыли несколько хирургических бригад из Луганска и Кадиевки.

Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, медики должны оказать помощь почти сотне раненых оккупантов, которых свезли в больницу 24-25 октября.

Между тем, добавляют в Генштабе ВСУ, захватчики продолжают нести потери на всех участках фронта.

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В частности, подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага в районе Берислава Херсонской области.

Потери среди личного состава врага после удара, нанесенного 25 октября, украинская сторона еще выясняет.

В то же время известно, что на временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.

У личного состава, отмечают в Генштабе ВСУ, нет мотивации и желания участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

Пока же представители частных военных кампаний вербуют заключенных в исправительных заведениях российского Ульяновска.

Большинство из тех, кто соглашается воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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