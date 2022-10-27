Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ свозит хирургов из Луганска и Кадиевки к раненым оккупантам – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
лікарня
Фото: Depositphotos

В городскую больницу Голубовки Луганской области прибыли несколько хирургических бригад из Луганска и Кадиевки.

Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, медики должны оказать помощь почти сотне раненых оккупантов, которых свезли в больницу 24-25 октября.

Между тем, добавляют в Генштабе ВСУ, захватчики продолжают нести потери на всех участках фронта.

Сейчас смотрят

В частности, подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага в районе Берислава Херсонской области.

Потери среди личного состава врага после удара, нанесенного 25 октября, украинская сторона еще выясняет.

В то же время известно, что на временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.

У личного состава, отмечают в Генштабе ВСУ, нет мотивации и желания участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

Пока же представители частных военных кампаний вербуют заключенных в исправительных заведениях российского Ульяновска.

Большинство из тех, кто соглашается воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка