РФ звозить хірургів із Луганська та Кадіївки до поранених окупантів – Генштаб

Жовтень, 27 в 7:53

До міської лікарні Голубівки Луганської області прибули кілька хірургічних бригад із Луганська та Кадіївки.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, медики мають надати допомогу майже сотні поранених окупантів, яких звезли до лікарні 24-25 жовтня.

Тим часом, додають у Генштабі ЗСУ, загарбники продовжують зазнавати втрат на всіх ділянках фронту.

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Зокрема, підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога в районі Берислава Херсонської області.

Втрати серед особового складу ворога після удару, що був завданий 25 жовтня, українська сторона ще з’ясовує.

Водночас відомо, що на тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, яких мобілізували тиждень тому.

У особового складу, зазначають у Генштабі ЗСУ, немає мотивації та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Поки ж представники приватних військових кампаній вербують ув’язнених у виправних закладах російського Ульяновська.

Більшість із тих, хто погоджується воювати на території Україні, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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