Октябрь, 27 в 12:54

В Харьковской области в районе села Копанка обнаружили братскую могилу, где похоронили 17 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Местные жители рассказали украинским правоохранителям историю захоронения.

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Военнослужащие ВСУ погибли во время отступления. В селе Копанка российские оккупанты забросили тела наших воинов в одну яму.

Местные на Пасху установили крест на могиле и ухаживали за местом захоронения.

Пока удалось эксгумировать троих погибших, у одного из них найдено удостоверение участника боевых действий.

– Следователи работают на месте, устанавливают все детали и доказательства, которые будут использованы в будущих судах, – подчеркнул Болвинов.

Ранее сообщалось, что на освобожденных от российских оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших. Почти 450 тел нашли в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.

Фото: Сергей Болвинов