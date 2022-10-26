Открываются шокирующие факты зверств: на освобожденных территориях эксгумировали около тысячи тел

Октябрь, 26 в 14:39

На только освобожденных от российских оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших.

Такие цифры озвучили в Минреинтеграции. В частности, почти 450 тел нашли в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.

В ведомстве подчеркнули, что при эксгумации открываются шокирующие факты зверств оккупантов. Так, среди погибших есть не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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Однако точные данные станут известны только после экспертизы. Офис уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко отрабатывает локации на только что освобожденных от оккупантов территориях.

Работа продолжается в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковиками, созданными при областных военных администрациях.

На днях также стало известно, что полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ во время эксгумации на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане.

В одном месте были похоронены гражданские, в другом – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные.

Источник: Минреинтеграции