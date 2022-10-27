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Факты / Україна

Украинские защитники попали в два блиндажа оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинская штурмовая и армейская авиация, а также ракетно-артиллерийские подразделения выполнили на Юге почти две сотни огневых задач.

Авиация шесть раз атаковала силы противовоздушной обороны врага, опорный пункт и три района скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали 190 огневых задач.

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Согласно подтвержденным данным, в течение 26 октября на Юге Украины уничтожено:

  • 53 российских оккупанта,
  • два миномета,
  • самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация,
  • две бронемашины.

Кроме того, украинские защитники попали в два блиндажа с личным составом армии РФ.

Окончательные результаты врага доразведываются.

Согласно данным Оперативного командования Юг, в штормовом Черном море до сих пор находятся девять российских кораблей.

Речь идет, в частности, об одном большом десантном корабле и трех ракетоносителях, из которых два – подводные.

Готовы к применению у оккупантов 16 ракет типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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