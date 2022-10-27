Украинские защитники попали в два блиндажа оккупантов
За сутки украинская штурмовая и армейская авиация, а также ракетно-артиллерийские подразделения выполнили на Юге почти две сотни огневых задач.
Авиация шесть раз атаковала силы противовоздушной обороны врага, опорный пункт и три района скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.
Ракетно-артиллерийские подразделения отработали 190 огневых задач.
Согласно подтвержденным данным, в течение 26 октября на Юге Украины уничтожено:
- 53 российских оккупанта,
- два миномета,
- самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация,
- две бронемашины.
Кроме того, украинские защитники попали в два блиндажа с личным составом армии РФ.
Окончательные результаты врага доразведываются.
Согласно данным Оперативного командования Юг, в штормовом Черном море до сих пор находятся девять российских кораблей.
Речь идет, в частности, об одном большом десантном корабле и трех ракетоносителях, из которых два – подводные.
Готовы к применению у оккупантов 16 ракет типа Калибр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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