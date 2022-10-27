Українські захисники влучили в два бліндажі окупантів

Жовтень, 27 в 7:08

Упродовж доби українська штурмова та армійська авіація, а також ракетно-артилерійські підрозділи виконали на Півдні майже дві сотні вогневих завдань.

Авіація шість разів атакувала сили протиповітряної оборони ворога, опорний пункт та три райони скупчення живої сили, озброєння та техніки в Бериславському та Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.

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Згідно з підтвердженими даними, упродовж 26 жовтня на Півдні України знищено:

53 російських окупанти,

два міномети,

самохідну великокаліберну гаубицю Акація,

дві бронемашини.

Крім того, українські захисники поцілили в два бліндажі з особовим складом армії РФ.

Остаточні результати ворога дорозвідуються.

За даними Оперативного командування Південь, у штормовому Чорному морі досі перебувають дев’ять російських кораблів.

Ідеться, зокрема, про один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні.

Напоготові до використання в окупантів 16 ракет типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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