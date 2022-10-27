Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Українські захисники влучили в два бліндажі окупантів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українська штурмова та армійська авіація, а також ракетно-артилерійські підрозділи виконали на Півдні майже дві сотні вогневих завдань.

Авіація шість разів атакувала сили протиповітряної оборони ворога, опорний пункт та три райони скупчення живої сили, озброєння та техніки в Бериславському та Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.

Зараз дивляться

Згідно з підтвердженими даними, упродовж 26 жовтня на Півдні України знищено:

  • 53 російських окупанти,
  • два міномети,
  • самохідну великокаліберну гаубицю Акація,
  • дві бронемашини.

Крім того, українські захисники поцілили в два бліндажі з особовим складом армії РФ.

Остаточні результати ворога дорозвідуються.

За даними Оперативного командування Південь, у штормовому Чорному морі досі перебувають дев’ять російських кораблів.

Ідеться, зокрема, про один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні.

Напоготові до використання в окупантів 16 ракет типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка