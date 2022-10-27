Українські захисники влучили в два бліндажі окупантів
Упродовж доби українська штурмова та армійська авіація, а також ракетно-артилерійські підрозділи виконали на Півдні майже дві сотні вогневих завдань.
Авіація шість разів атакувала сили протиповітряної оборони ворога, опорний пункт та три райони скупчення живої сили, озброєння та техніки в Бериславському та Миколаївському районі.
Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.
Згідно з підтвердженими даними, упродовж 26 жовтня на Півдні України знищено:
- 53 російських окупанти,
- два міномети,
- самохідну великокаліберну гаубицю Акація,
- дві бронемашини.
Крім того, українські захисники поцілили в два бліндажі з особовим складом армії РФ.
Остаточні результати ворога дорозвідуються.
За даними Оперативного командування Південь, у штормовому Чорному морі досі перебувають дев’ять російських кораблів.
Ідеться, зокрема, про один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні.
Напоготові до використання в окупантів 16 ракет типу Калібр.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.
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