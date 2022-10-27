Є кілька прильотів: РФ атакувала Київську область
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Уночі 27 жовтня російські війська атакували Київську область.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, є кілька прильотів в одній із громад регіону.
Спецслужби одразу почали ліквідувати пожежі та наслідки удару.
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За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
– Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, – повідомив Олексій Кулеба.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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