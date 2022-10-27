Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Є кілька прильотів: РФ атакувала Київську область

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Є кілька прильотів: РФ атакувала Київську область
Фото: Depositphotos

Уночі 27 жовтня російські війська атакували Київську область.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, є кілька прильотів в одній із громад регіону.

Спецслужби одразу почали ліквідувати пожежі та наслідки удару.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

– Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, – повідомив Олексій Кулеба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка