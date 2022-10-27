Октябрь, 27 в 10:26

Российские оккупанты, которые сейчас воюют на территории Украины, а согласно документам находятся на учениях, жалуются родным, что им нечего есть и во что одеваться.

Об этом стало известно из перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины разговора оккупанта с его женой или девушкой.

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– Еды вообще нет. У кого денег нет, те пшеницу с поля жрут проросшую. Молоко пьем иногда… Куртку Роснефть нашел, в крови, но теплая, – говорит захватчик.

В настоящее время подразделение российского военного переместили на вторую линию, чтобы охранять только что прибывших заключенных.

– К нам зэков привезли. Их куда-то завезли вперед, а мы сидим сзади как заградотряд. Если кто-нибудь назад побежит, замочим. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Позади тоже линия, туда тоже не вернешься. Убежать нереально, потому что свои пристрелят. Днем еще можно, а ночью никто не будет выяснять, – рассказывает оккупант.

В то же время российский захватчик признается: во второй линии ему гораздо лучше.

– По сравнению с тем, что было раньше, мы сейчас отдыхаем. Там, кроме минометов, ничего не видели. Артиллерией по нам били. Ребята некоторые даже в людей успели пострелять, – вспоминает оккупант.

На фронте, говорит россиянин, – полно трупов. Среди мертвых, в частности, – много лебедянских и липецких военных.

Но в РФ их вряд ли отправят в ближайшее время.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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