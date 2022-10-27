Їдять пшеницю з поля та доношують закривавлені куртки – окупант про умови на фронті

Жовтень, 27 в 10:26

Російські окупанти, які нині воюють на території України, а згідно з документами перебувають на навчаннях, скаржаться рідним, що їм нічого їсти та в що вдягатись.

Про це стало відомо з перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони України розмови окупанта з його дружиною чи дівчиною.

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– Їжі взагалі немає. У кого грошей немає, ті пшеницю з поля жеруть пророслу. Молоко п’ємо іноді… Куртку Роснефть знайшов, у крові, але тепла, – говорить загарбник.

Нині підрозділ російського військового перемістили на другу лінію, щоб охороняти щойно прибулих ув’язнених.

– До нас зеків привезли. Їх кудись завезли наперед, а ми сидимо позаду як загородзагін. Якщо хтось назад побіжить, замочимо. Тобто ми сидимо другі, охороняємо перших. Позаду теж лінія, туди теж не повернешся. Втекти нереально, бо свої пристрелять. Удень ще можна, а вночі ніхто з’ясовувати не буде, – розповідає окупант.

Водночас російський загарбник зізнається: у другій лінії йому значно краще.

– Порівняно з тим, що було раніше, ми зараз відпочиваємо. Там, крім мінометів, нічого не бачили. Артилерією по нас били. Хлопці навіть у людей встигли постріляти, – пригадує окупант.

На фронті, каже росіянин військовий, – повно трупів. Серед мертвих, зокрема, багато лебедянських і липецьких військових.

Але до РФ їх навряд чи надішлють найближчим часом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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