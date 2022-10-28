Недолго повоевали: Нацгвардия разбила вражескую ДРГ в одном из первых столкновений
Национальная гвардия Украины разбила вражескую диверсионно-разведывательную группу на Донецком направлении.
В ходе столкновения нацгвардейцам удалось захватить в плен “мобилизованного” так называемой ДНР.
Последний признался, что “мобилизовали” его недавно.
В район ведения боевых действий его бросили вместе с мужчинами, которых постигла такая же участь.
Как выяснилось, ДРГ, в состав которой вошли новоприбывшие, была разбита в одном из первых столкновений.
Пленного нацгвардейцы уже передали соответствующим службам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Национальная гвардия Украины