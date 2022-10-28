Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Недолго повоевали: Нацгвардия разбила вражескую ДРГ в одном из первых столкновений

Татьяна Забожко, редактор ленты
Учасник ДРГ із "ДНР"

Национальная гвардия Украины разбила вражескую диверсионно-разведывательную группу на Донецком направлении.

В ходе столкновения нацгвардейцам удалось захватить в плен “мобилизованного” так называемой ДНР.

Последний признался, что “мобилизовали” его недавно.

Сейчас смотрят

В район ведения боевых действий его бросили вместе с мужчинами, которых постигла такая же участь.

Как выяснилось, ДРГ, в состав которой вошли новоприбывшие, была разбита в одном из первых столкновений.

Пленного нацгвардейцы уже передали соответствующим службам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Национальная гвардия Украины

Фото: Национальная гвардия Украины

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка