Октябрь, 28 в 13:48

Национальная гвардия Украины разбила вражескую диверсионно-разведывательную группу на Донецком направлении.

В ходе столкновения нацгвардейцам удалось захватить в плен “мобилизованного” так называемой ДНР.

Последний признался, что “мобилизовали” его недавно.

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В район ведения боевых действий его бросили вместе с мужчинами, которых постигла такая же участь.

Как выяснилось, ДРГ, в состав которой вошли новоприбывшие, была разбита в одном из первых столкновений.

Пленного нацгвардейцы уже передали соответствующим службам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Национальная гвардия Украины

Фото: Национальная гвардия Украины