Недовго повоювали: Нацгвардія розбила ворожу ДРГ в одному з перших зіткнень
Спецпризначенці Національної гвардії України розбили ворожу диверсійно-розвідувальну групу на Донецькому напрямку.
Під час зіткнення нацгвардійцям вдалося захопити в полон “мобілізованого” так званої ДНР.
Останній зізнався, що “мобілізували” його нещодавно.
До району ведення бойових дій його кинули разом із чоловіками, яких спіткала така ж доля.
Як з’ясувалося, ДРГ, до складу якої увійшли новоприбулі, було розбито в одному з перших їхніх зіткнень.
Полоненого нацгвардійці вже передали відповідним службам.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Національна гвардія України