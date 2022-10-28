Недовго повоювали: Нацгвардія розбила ворожу ДРГ в одному з перших зіткнень

Жовтень, 28 в 13:48

Спецпризначенці Національної гвардії України розбили ворожу диверсійно-розвідувальну групу на Донецькому напрямку.

Під час зіткнення нацгвардійцям вдалося захопити в полон “мобілізованого” так званої ДНР.

Останній зізнався, що “мобілізували” його нещодавно.

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До району ведення бойових дій його кинули разом із чоловіками, яких спіткала така ж доля.

Як з’ясувалося, ДРГ, до складу якої увійшли новоприбулі, було розбито в одному з перших їхніх зіткнень.

Полоненого нацгвардійці вже передали відповідним службам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Національна гвардія України

Фото: Національна гвардія України