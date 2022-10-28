Россия пока не хочет проводить обмен “всех на всех” — Лубинец

Октябрь, 28 в 19:03

Россия пока не хочет проводить большой обмен “всех на всех”, но украинские власти работают над этим вопросом.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Украинские власти действительно предлагают РФ большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем. Часто ли изменяются планы? Это уже – детали. А о них я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян. — Ред.), что-нибудь происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу, — сказал он.

Омбудсмен отметил, что обмены являются сложной процедурой.

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– Но обмены же происходят – значит, мы неплохо справляемся со своей работой. Когда общество видит результаты нашей деятельности – это показатель того, что мы со своей работой справляемся. На 100% ли? Я уверен, что не все довольны, в том числе и мы. Мы будем довольны, когда вернем всех, – заявил Лубинец.

Уполномоченный добавил, что насколько он знает, после каждого обмена критики украинской власти становится только больше. В частности, это касается того, что одних людей не вернули, а о других — не вспомнили. Также критика возникает из-за того, что украинские власти якобы не занимаются гражданскими, поскольку их возвращается немного.

– И я всем объясняю, что мы занимаемся всеми. Я абсолютно нормально воспринимаю в целом критику, но я не воспринимаю критику в том смысле, когда говорят, что украинские власти обо всех забыли, что они никем не занимаются, что они ничего не делают. Простите, мы как раз и делаем. Но мы точно делаем это максимально тихо, спокойно, чтобы был результат, – говорит омбудсмен.

Он добавил, что сейчас общее количество наших героев и героинь, которые уже вернулись домой, составляет более 800 человек. Лубинец отметил, что это – точно не та цифра, на которой украинские власти будут останавливаться.

— Пока хотя бы один герой или героиня остаются в плену, хотя бы один гражданский заложник или политический заключенный остается в пыточных РФ, мы будем продолжать делать свою работу и возвращать наших домой, — сказал он.

По словам Лубинца, все украинцы, вернувшиеся 21 сентября из плена России, получают в полной мере всю необходимую помощь – и медицинскую, и психологическую, и все это происходит за счет нашего государства.