Росія поки що не хоче проводити обмін “всіх на всіх” – Лубінець

Жовтень, 28 в 19:03

Росія поки що не хоче проводити великий обмін “всіх на всіх”, але українська влада працює над цим питанням.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Українська влада справді пропонує РФ великий обмін – всіх на всіх. Це не влаштовує поки що РФ. Але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже – деталі. А їх я сказати не можу, щоб просто не зашкодити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це – дуже важко, бо змінюються підходи і умови (з боку росіян. – Ред.), будь-що відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу, – сказав він.

Омбудсмен зауважив, що обміни є складною процедурою.

Зараз дивляться

– Але обміни ж відбуваються – значить, ми непогано справляємося зі своєю роботою. Коли суспільство бачить результати нашої діяльності – це показник того, що ми зі своєю роботою справляємося. Чи на 100%? Я впевнений, що не всі задоволені, у тому числі й ми. Ми будемо задоволені, коли повернемо всіх, – заявив Лубінець.

Уповноважений додав, що наскільки він знає, після кожного обміну критики української влади тільки більшає. Зокрема, це стосується того, що одних осіб не повернули, а інших – не згадали. Також критика виникає через те, що українська влада нібито не займається цивільними, оскільки їх повертається небагато.

– І я всім пояснюю, що ми займаємося усіма. Я абсолютно нормально сприймаю загалом критику, але я не сприймаю критику у тому сенсі, коли кажуть, що українська влада про всіх забула, що вона ніким не займається, що вона нічого не робить. Вибачте, ми саме це і робимо. Але ми точно робимо це максимально тихо, спокійно, щоб був результат, – каже омбудсмен.

Він додав, що наразі загальна кількість наших героїв та героїнь, які вже повернулися додому, становить понад 800 людей. Лубінець зазначив, що це – точно не та цифра, на якій українська влада зупинятиметься.

– Доки хоча б один герой або героїня залишаються у полоні, хоча б один цивільний заручник чи політичний в’язень залишається у катівнях РФ, ми продовжуватимемо робити свою роботу і повертатимемо наших додому, – сказав він.

За словами Лубінця, усі українці, які 21 вересня повернулися з полону Росії, отримують повною мірою усю необхідну допомогу – і медичну, і психологічну, і усе це відбувається коштом нашої держави.