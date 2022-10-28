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Факти / Україна

У Харкові з 31 жовтня почнуть вимикати світло населенню: погодинний графік

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Харкові з 31 жовтня почнуть вимикати світло населенню: погодинний графік

З понеділка, 31 жовтня, у Харкові почнуться погодинні відключення світла населенню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обмеження споживання електроенергії є вимушеним, адже це необхідно для стабілізації роботи електромереж.

Зараз дивляться

Для того, щоб хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів Харкова, спільно з АТ Харківобленерго розробили більш зрозумілий графік відключень світла, наголосив Олег Синєгубов.

За цим графіком Харків поділять на 12 черг, в кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до трьох годин.

Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:

  • 1 черга 07:00 — 10:00
  • 2 черга 08:00 — 11:00
  • 3 черга 09:00 — 12:00
  • 4 черга 10:00 — 13:00
  • 5 черга 11:00 — 14:00
  • 6 черга 12:00 — 15:00
  • 7 черга 13:00 — 16:00
  • 8 черга 14:00 — 17:00
  • 9 черга 15:00 — 18:00
  • 10 черга 16:00 — 19:00
  • 11 черга 17:00 — 20:00
  • 12 черга 18:00 — 21:00

З детальним графіком Харківобленерго можна ознайомитися за посиланням.

На Київщині та у столиці продовжують віялові відключення світла – графіки відключення стануть більш тривалі.

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