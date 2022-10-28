У Харкові з 31 жовтня почнуть вимикати світло населенню: погодинний графік
З понеділка, 31 жовтня, у Харкові почнуться погодинні відключення світла населенню.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обмеження споживання електроенергії є вимушеним, адже це необхідно для стабілізації роботи електромереж.
Для того, щоб хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів Харкова, спільно з АТ Харківобленерго розробили більш зрозумілий графік відключень світла, наголосив Олег Синєгубов.
За цим графіком Харків поділять на 12 черг, в кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до трьох годин.
Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:
- 1 черга 07:00 — 10:00
- 2 черга 08:00 — 11:00
- 3 черга 09:00 — 12:00
- 4 черга 10:00 — 13:00
- 5 черга 11:00 — 14:00
- 6 черга 12:00 — 15:00
- 7 черга 13:00 — 16:00
- 8 черга 14:00 — 17:00
- 9 черга 15:00 — 18:00
- 10 черга 16:00 — 19:00
- 11 черга 17:00 — 20:00
- 12 черга 18:00 — 21:00
З детальним графіком Харківобленерго можна ознайомитися за посиланням.
На Київщині та у столиці продовжують віялові відключення світла – графіки відключення стануть більш тривалі.