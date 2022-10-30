Из-за РФ движение 218 судов с украинским зерном фактически заблокировано — Мининфраструктуры

Октябрь, 30 в 18:52

Движение 218 судов фактически заблокировано на своих позициях из-за того, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешения Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, заблокированными остаются:

95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю;

101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты;

22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

В Министерстве подчеркнули, что реализация Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты носит исключительно гуманитарный характер и Украина как сторона не нарушила ни одного из ее пунктов.

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Украинская сторона не останавливала движение грузов через зерновой коридор, даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию ​​к гражданским судам, участвующим в Инициативе.

— Фактическая блокада зернового коридора со стороны РФ началась еще в сентябре. Это проявлялось в искусственной затяжке и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту. Таким образом становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире, — отметили в Мининфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что с момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 млн тонн продовольствия, из них более 5 млн тонн — в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тыс. тонн украинской пшеницы.

Фото: Мининфраструктуры