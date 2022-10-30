Через РФ рух 218 суден із українським зерном фактично заблокований – Мінінфраструктури

Жовтень, 30 в 18:52

Рух 218 суден фактично заблоковані на своїх позиціях через те, що українська сторона станом на 30 жовтня немає дозволів від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, заблокованими залишаються:

95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача;

101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів;

22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

У Міністерстві наголосили, що реалізація Ініціативи про безпечне транспортування зерна і агропродукції через українські порти має винятково гуманітарний характер і Україна як сторона не порушила жодного з її пунктів.

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Українська сторона не зупиняла рух вантажів через зерновий коридор, навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь в Ініціативі.

— Фактична блокада зернового коридору з боку РФ розпочалася ще у вересні. Це проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створенні черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі, – зазначили у Мінінфраструктури.

У відомстві підкреслили, що з моменту виходу першого судна вдалося експортувати понад 9 млн тонн продовольства, з них понад 5 млн тонн – до країн Африки та Азії. В межах Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тис. тонн української пшениці.

Фото: Мінінфраструктури