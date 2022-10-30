Октябрь, 30 в 8:41

После того, как украинские силы нанесли удар по российским войскам, оккупанты, скорее всего, снизили темп своих наступательных операций 29 октября.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Американские аналитики предполагают, что враг пытается оправиться от украинского удара днем ​​ранее.

Также в ISW заявили, что ни одно из утверждений России о том, что ее войска якобы начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий.

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Кроме того, украинский Генеральный штаб не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в вечерних сводках.

Напомним, 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные уничтожили около 300 оккупантов в районе населенного пункта Майорск Донецкой области.

Захватчики готовились к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых оккупантов на следующий день госпитализировали в медицинские учреждения оккупированной Горловки.

Источник: Институт изучения войны