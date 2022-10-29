Готовились к нападению: возле Майорска за сутки ликвидировали 300 оккупантов
Накануне в районе населенного пункта Майорск Донецкой области воины Вооруженных сил Украины уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские подразделения Сил обороны нанесли точечный огневой удар по захватчикам.
Еще около 60 легкораненых захватчиков на следующий день госпитализировали в медицинские учреждения оккупированной Горловки.
В Краснопоповке Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих армии РФ, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и техники, а также позициям комплексов ПВО врага. На разных направлениях наши подразделения сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллеристы за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.
Напомним, что война в Украине длится уже 248 дней.