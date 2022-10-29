Октябрь, 29 в 7:39

Накануне в районе населенного пункта Майорск Донецкой области воины Вооруженных сил Украины уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские подразделения Сил обороны нанесли точечный огневой удар по захватчикам.

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Еще около 60 легкораненых захватчиков на следующий день госпитализировали в медицинские учреждения оккупированной Горловки.

В Краснопоповке Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих армии РФ, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и техники, а также позициям комплексов ПВО врага. На разных направлениях наши подразделения сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллеристы за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что война в Украине длится уже 248 дней.