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Факты / Україна

Готовились к нападению: возле Майорска за сутки ликвидировали 300 оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Готовились к нападению: возле Майорска за сутки ликвидировали 300 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Накануне в районе населенного пункта Майорск Донецкой области воины Вооруженных сил Украины уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские подразделения Сил обороны нанесли точечный огневой удар по захватчикам.

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В Краснопоповке Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих армии РФ, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

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Кроме того, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и техники, а также позициям комплексов ПВО врага. На разных направлениях наши подразделения сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллеристы за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что война в Украине длится уже 248 дней.

Источник: Генштаб ВСУ
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