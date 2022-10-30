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Факти / Україна

Окупанти сповільнили темпи наступу в районі Бахмута – в ISW назвали причину

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти сповільнили темпи наступу в районі Бахмута – в ISW назвали причину
Фото: Генштаб ЗСУ

Після того, як українські сили завдали удару по російських військах, окупанти, ймовірно, знизили темп своїх наступальних операцій 29 жовтня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики припускають, що ворог намагається оговтатися від українського удару днем раніше.

Також в ISW заявили, що жодне із тверджень Росії про те, що її війська начебто почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій.

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Крім того, український Генеральний штаб  не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у вечірніх зведеннях.

Нагадаємо, 29 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові знищили близько 300 окупантів в районі населеного пункту Майорськ, що на Донеччині.

Загарбники готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених окупантів наступного дня госпіталізували до медичних закладів окупованої Горлівки.

Джерело: Інститут вивчення війни

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