Оккупанты увеличили зону “эвакуации” на Херсонщине на 15 км

Октябрь, 31 в 22:58

Подконтрольные России “власти” Херсонской области объявили о решении расширить зону “эвакуации” на 15 км. Об этом сказал глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.

Так, людей принудительно депортируют вглубь Херсонской области, а также в регионы соседней России. Им обещают выплатить по 100 тыс. рублей (менее 60 тыс. гривен), а также предоставить жилищные сертификаты на покупку жилья у РФ.

Под депортацию подпадают и жители прибрежных территорий левого берега. Это населенные пункты Новокаховского, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетского и Верхнерогачицкого районов.

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Сальдо заявил, что депортация позволит оккупантам “создать эшелонированную оборону”. Он высказал надежду, что это может помочь войскам РФ остановить наступление украинских защитников и освобождение региона от оккупации.

Кроме того он обвинил Украину в том, что ВСУ якобы собираются ударить ракетами по дамбе Каховской ГЭС, и именно с этим, по его словам, связано расширение географии депортации.

Напомним, в начале октября оккупанты заявляли об “эвакуации” херсонцев с правого берега Днепра на Левый.

Президент Владимир Зеленский 20 октября предупредил, что российские оккупанты могут готовить теракт на Каховской ГЭС.

Так, агрессоры заминировали дамбу и агрегаты станции. В зону затопления могут попасть 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Фото: Людмила Денисова